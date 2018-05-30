Прямой эфир
Сюжет:

Власти Крыма назвали фейком заявления о проблемах с Крымским мостом

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова постоянного так называемого представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о проблемах Крымского моста не соответствуют действительности, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский в среду, 30 мая.

«Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился», — цитирует российского чиновника «РИА Новости».

При этом Полонский добавил, что фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная Республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное.

Накануне Бабин заявил, что Крымский мост создаст проблемы судоходству.

26 мая депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заметил, что идея о возможности патрулирования Керченского пролива украинскими кораблями больше напоминает «сказку на ночь», чем реальность.

25 мая стало известно, что украинская партия УКРОП («Украинское объединение патриотов») предложила правительству Украины план по отражению «агрессии России» в Азовском море. Он, в частности, предусматривает расторжение дипотношений с Москвой и взятие под охрану территориальных вод страны, в том числе и Керченский пролив, который Киев считает своим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве обнаружили «проблемы» Крымского моста
Представительница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017