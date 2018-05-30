Власти Крыма назвали фейком заявления о проблемах с Крымским мостом

Слова постоянного так называемого представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о проблемах Крымского моста не соответствуют действительности, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский в среду, 30 мая.

«Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился», — цитирует российского чиновника «РИА Новости».

При этом Полонский добавил, что фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная Республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное.

Накануне Бабин заявил, что Крымский мост создаст проблемы судоходству.

26 мая депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заметил, что идея о возможности патрулирования Керченского пролива украинскими кораблями больше напоминает «сказку на ночь», чем реальность.

25 мая стало известно, что украинская партия УКРОП («Украинское объединение патриотов») предложила правительству Украины план по отражению «агрессии России» в Азовском море. Он, в частности, предусматривает расторжение дипотношений с Москвой и взятие под охрану территориальных вод страны, в том числе и Керченский пролив, который Киев считает своим.