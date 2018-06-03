Прямой эфир

Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Иркутском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием микроавтобуса Toyota Town Ace произошло в Иркутской области вечером 2 июня, в аварии пострадали пять человек, четверо из них – несовершеннолетние.

В сообщении пресс–службы ГУ МВД Иркутской области уточняется, что авария произошла на Александровском тракте вблизи Иркутска. Управлял микроавтобусом 17-летний молодой человек, молодые люди ехали в поселок Урик, когда водитель не справился с управлением.

В итоге микроавтобус съехал в кювет, где опрокинулся. В больницы доставлены трое несовершеннолетних пострадавших, состояние двух из них оценивается медиками как тяжелое.

В ходе доследственной проверки установлено, что ключи зажигания от машины подросток, без разрешения взял у отчима.

30 мая три человека погибли при столкновении «скорой», мотоцикла и фуры в Забайкалье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «новой Москве» сбитую байкером девочку эвакуировали на вертолете
Водитель Hummer в Пушкине протаранил легковушку с детьми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017