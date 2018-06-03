Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Иркутском

ДТП с участием микроавтобуса Toyota Town Ace произошло в Иркутской области вечером 2 июня, в аварии пострадали пять человек, четверо из них – несовершеннолетние.

В сообщении пресс–службы ГУ МВД Иркутской области уточняется, что авария произошла на Александровском тракте вблизи Иркутска. Управлял микроавтобусом 17-летний молодой человек, молодые люди ехали в поселок Урик, когда водитель не справился с управлением.

В итоге микроавтобус съехал в кювет, где опрокинулся. В больницы доставлены трое несовершеннолетних пострадавших, состояние двух из них оценивается медиками как тяжелое.

В ходе доследственной проверки установлено, что ключи зажигания от машины подросток, без разрешения взял у отчима.

30 мая три человека погибли при столкновении «скорой», мотоцикла и фуры в Забайкалье.