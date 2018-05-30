Три человека погибли при столкновении «скорой», мотоцикла и фуры в Забайкалье

На трассе Иркутск–Чита в Забайкалье машина скорой помощи столкнулась с мотоциклом и грузовиком. Погибли три человека –– водитель и пассажир мотоцикла и пациент из «скорой». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла около 01:00 (19:00 мск, 29 мая) примерно в 60 км от Читы, возле станции Лесной Городок.

Изначально сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей — враче скорой помощи. Женщина госпитализирована с переломами и ушибами.

«По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом «Иж Юпитер 4» под управлением 23-летнего местного жителя. От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении», — приводит «РИА Новости» сообщение МВД.

Полиция начала проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

22 мая сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве.