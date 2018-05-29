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Десятки человек пострадали в ДТП с украинским автобусом в Венгрии

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Фото: Depositphotos
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Десятки человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом из Украины в Венгрии. Об этом сообщает Index.

Авария произошла вечером 28 мая в Будапеште. Туристический автобус Setra, который следовал в аэропорт Ферихедь, на большой скорости врезался в ограничитель высоты в 18-м районе Будапешта. В результате ДТП у автобуса снесло почти весь второй этаж, сообщает RT.

В момент аварии в салоне автобуса находились порядка 50 пассажиров, из них 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Как минимум восемь человек были госпитализированы с серьезными повреждениями.

28 мая автобус рухнул в овраг на западе Венесуэлы, 11 человек погибли и 16 пострадали.

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