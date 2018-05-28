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Скончался водитель столкнувшегося с автобусом в Мурманске автомобиля

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Водитель автомобиля Nissan, столкнувшегося с автобусом в Мурманске, скончался от полученных травм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пятеро (пострадавших. — iz.ru) доставлены в Мурманскую областную клиническую больницу, в объединенную медсанчасть «Севрыба» также доставили пятерых пострадавших, их сейчас обследуют», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших в этом ДТП. Авария произошла на улице Полярные Зори. Очевидцы сообщают, что, предположительно, причиной столкновения мог стать пешеход, который пытался перебежать дорогу перед легковым автомобилем.

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