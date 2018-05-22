Пять человек пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Москве

Пять человек, в том числе ребенок, получили серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Сообщается, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, среди них водитель и фельдшер бригады скорой помощи, а также два участника дорожного движения. Все пострадавшие находятся в московских медучреждениях, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, в момент аварии машина скорой помощи транспортировала ребенка, в ней находились также три медика. В ДТП помимо скорой попали шесть автомобилей.