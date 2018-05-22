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В Крыму начали розыск очевидцев ДТП с участием пьяного полицейского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Крыму с участием пьяного инспектора ДПС по городу Ялта. В частности, следователи разыскивают владельца видеорегистратора, сообщает ТАСС.

Авария, в результате которой погибли женщина и годовалый ребенок, произошла 21 мая на трассе Ялта–Севастополь–Гаспра.

По версии следствия, пьяный полицейский ехал за рулем Mercedes в свободное от службы время. Он двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги Ялта–Севастополь. Затем он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль KIA. Женщина, находившаяся за рулем, и ее ребенок погибли, еще один пассажир получил травмы. После столкновения машина полицейского отлетела в автомобиль «ВАЗ», в котором пострадал восьмилетний пассажир.

Полицейского задержали, возбуждено уголовное дело.

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