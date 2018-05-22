В аварии с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали пятеро детей

Экскурсионный автобус «Неоплан» с детьми попал в ДТП в Струго-Красненском районе Псковской области. В результате происшествия пострадали пятеро детей и один взрослый. Как сообщил агентству ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий, всего на экскурсию из Санкт-Петербурга в Псков ехали 29 человек, 26 из которых дети.

«Во время движения водителю автобуса стало плохо, он съехал в кювет вблизи деревни Цапелька в Струго-Красненском районе», — прокомментировал ЧП Черепицкий.

По словам заместителя главы администрации Стругокрасненского района Сергея Андреева, пострадавшие в аварии под Псковом были направлены в областную больницу.

«Остальные выехали обратно в Псков, за ними приехал другой автобус. Движение не перекрыто, мы были готовы развернуть пункт временного размещения в Стругах Красных на базе средней школы, но это не понадобилось», — отметил Андреев.

21 мая на трассе Ялта–Севастополь–Гаспра женщина и годовалый ребенок погибли в результате аварии, случившейся по вине пьяного сотрудника ГИБДД.