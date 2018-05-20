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Видео смертельного ДТП в Челябинске появилось в сети

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Фото: Кадр из видео/РЕН ТВ
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Видеозапись ДТП, произошедшего утром в воскресенье в Челябинске, появилась в сети. На пересечении улиц Комарова и Салютной водитель, управлявший BMW, как следует из записи, допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения (ПДД): проехал на красный свет светофора, выехал на встречную полосу и превысил допустимую скорость, передает РЕН ТВ.

В итоге иномарка протаранила три легковых автомобиля – Lada Vesta, Skoda Octavia и «Волгу». Водитель Lada Vesta погиб на месте ДТП, сообщает «Газета.ру», другие участники аварии остались невредимыми.

По некоторым данным, предполагаемый виновник аварии был пьян, люди хотели устроить самосуд, но скорая увезла его.

«Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи», — рассказали очевидцы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пять человек погибли в массовом ДТП в Ростовской области.

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