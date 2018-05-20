В Бурятии задержали виновника смертельного ДТП

В Бурятии задержан водитель Toyota, виновный в гибели двух пешеходов и скрывшийся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

«Водитель <…> совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем <…> и совершил наезд на электроопору», — сказано в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что в результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия.

Инцидент произошел утром 19 мая, виновник ДТП скрылся с места аварии и был задержан вечером того же дня.

Ранее 17 мая в Хлевенском районе под Липцком «КамАЗ» сбил мотоциклиста на трассе «Дон».