Прямой эфир

Пять человек погибли в массовом ДТП в Ростовской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три автомобиля столкнулись утром 20 мая в Ростовской области, на месте ДТП погибли пять человек, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Аксайском районе на 19-м км трассы «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск», отмечается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

«К месту ЧС направлены силы и средства согласно расписанию выезда пожарных подразделений и планов ликвидации ЧС. Обстановка уточняется», — отметили спасатели. Личности пятерых погибших устанавливаются.

Предварительно, с места аварии госпитализирован один пострадавший.

Накануне ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Воронежем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бурятии задержали виновника смертельного ДТП
Крупное ДТП с жертвами произошло в Чечне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017