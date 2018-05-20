Пять человек погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Три автомобиля столкнулись утром 20 мая в Ростовской области, на месте ДТП погибли пять человек, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Аксайском районе на 19-м км трассы «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск», отмечается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

«К месту ЧС направлены силы и средства согласно расписанию выезда пожарных подразделений и планов ликвидации ЧС. Обстановка уточняется», — отметили спасатели. Личности пятерых погибших устанавливаются.

Предварительно, с места аварии госпитализирован один пострадавший.

Накануне ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Воронежем.