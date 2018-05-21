Школьник на мопеде повредил два автомобиля в Хабаровске

Несовершеннолетний получил травмы в результате ДТП в Хабаровске. Мальчик врезался в два автомобиля на мопеде.

Авария произошла во дворе жилого дома. Несовершеннолетний решил поездить на мопеде, хотя не имел прав на управление транспортным средством. Возле жилого дома мальчик совершил столкновение с двумя припаркованными иномарками, сообщает ИА AmurMedia.

В результате ДТП машины получили повреждения. У подростка диагностированы закрытый перелом плечевой кости и травмы в поясничном отделе позвоночника. Школьник отправлен на амбулаторное лечение.

Как сообщал портал iz.ru, в Волгограде водитель протаранил семь автомобилей из-за приступа эпилепсии. Молодой мужчина потерял сознание, в результате его машина ударила четыре припаркованных автомобиля, выкатилась на встречную полосу, там столкнулась с двумя автомобилями, а затем откатилась в грузовик.