Водитель Hummer в Пушкине протаранил легковушку с детьми

Водитель автомобиля Hummer намеренно протаранил легковой автомобиль с детьми в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание Neva Today.

Инцидент произошел 27 мая. По предварительным данным, водитель внедорожника не смог объехать неудачно припаркованный легковой автомобиль и намеренно протаранил его. По словам очевидцев, в легковушке, как и в самом Hummer, находились дети, сообщает телеканал «Звезда». Полицию вызывали жители близлежащих домов, испугавшись, что водитель может задавить гуляющих во дворе детей.

По одной из версий, водитель Hummer разозлился, когда хозяйка легкового автомобиля сделала ему замечание за то, что тот посадил за руль маленького ребенка, сообщает «Ридус». На видеозаписи инцидента, опубликованной в Сети, видно, что ребенок действительно был в салоне внедорожника.

На место ДТП прибыли инспекторы, водитель Hummer посоветовал им просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании расположенной рядом школы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

27 мая в Нижнем Тагиле автобус с 30 детьми протаранил грузовой автомобиль.