Автомобиль сбил в центре Москвы четырехлетнего ребенка

В центре Москвы пенсионер сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел на дворовой территории д. 8 по 2-му Лесному переулку. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины и попал под колеса Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился 60-летний мужчина.

У пострадавшего диагностировали тупую травму живота, сотрясение головного мозга, ссадины туловища и рук, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, проводится проверка.