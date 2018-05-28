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Шесть человек погибли в ДТП во время снегопада в Казахстане

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шесть человек стали жертвами двух крупных аварий в Акмолинской области Казахстана во время сильного снегопада.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одно из ДТП произошло в воскресенье на 251 км автодороги Кокшетау – Астана.

«Водитель минивэна Hyundai Starex не справился с управлением и врезался в здание бывшего поста транспортного контроля», — уточнил собеседник агентства. По его словам, в аварии погибли три человека, четверо пострадали.

Еще три человека стали жертвами аварии на 201 км автотрассы Алматы-Екатеринбург у села Колутон.

«Водитель автомашины Volkswagen, житель Астаны, выехал на встречную полосу в условиях снегопада и врезался в грузовую машину DAF, принадлежащую жителю Алматинской области», — цитирует представителя правоохранительных органов агентство. В качестве причин аварий названы сильный снегопад и гололед на дорогах.

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