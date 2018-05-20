Десятки посетителей эвакуировали из загоревшегося ТЦ в Казахстане

Пожар произошел в двухэтажном торговом доме «Триумф» в городе Кокшетау Акмолинской области Казахстана, из здания эвакуировали 35 человек. Об этом информирует комитет по ЧС МВД республики.

Как пояснили представители правоохранительных органов, возгорание возникло на кровле торгового дома в 12:35 (09:35 мск). Через 30 минут пожарным удалось локализовать его. Огонь был ликвидирован в 13:22 (10:22 мск). Повреждена наружная отделка здания.

«Площадь пожара составила 400 кв. м. Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения комитета.

В этот же день утром огонь охватил склады с продовольствием в Иркутске, площадь пожара достигала 7,5 тыс. кв. м. К настоящему моменту его удалось ликвидировать.