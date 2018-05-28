Шесть детей пострадали в ДТП в Тверской области

Крупная автомобильная авария произошла в Тверской области. По предварительным данным, один человек погиб, еще восемь получили травмы.

Среди пострадавших шестеро детей, сообщает «РИА Новости».

Авария произошла на 160-м км федеральной трассы М-10 в Калининском районе Тверской области. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

26 мая крупная авария произошла в Дербентском районе Дагестана. Водитель маршрутки, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.