В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП

Пассажирская «Газель» попала в ДТП в Дербентском районе республики Дагестан в субботу, 26 мая, в аварии пострадали 11 человек, рассказали в правоохранительных органах.

По предварительной информации, водитель маршрутки уходил от столкновения, в итоге «Газель» съехала в кювет, передает ТАСС.

«Около 15:00 мск на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе пассажирская «Газель», уворачиваясь от резко выехавшей со второстепенной дороги машины «ВАЗ», съехала в кювет», — приводит агентство слова представителя полиции.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Дербента, среди раненых — несовершеннолетний мальчик.

Сейчас двое пострадавших остаются в лечебном учреждении с переломами, девять человек после медицинского осмотра отправлены домой.

Ранее на этой неделе шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Курске.