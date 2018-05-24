Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в центре Москвы

Мотоциклист погиб при столкновении с малотоннажным грузовиком в центре Москвы, информирует пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

Авария произошла вблизи дома № 44 по улице Красная Пресня. «Произошло столкновение малотоннажного грузового автомобиля Hyundai с мотоциклом. В результате ДТП грузовик опрокинулся, а мотоцикл загорелся. Мотоциклист погиб на месте», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя ведомства.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал. Движение транспорта в районе места происшествия было ограничено.

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