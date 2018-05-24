Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Курске доставлены в больницы
Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Курсе, все пострадавшие доставлены в больницы.
Столкнулись маршрутка Ford и легковой автомобиль Audi, передает ТАСС.
Как рассказали агентству в ГИБДД, легковой автомобиль ехал за маршруткой, обгонял другую легковушку и на высокой скорости врезался в микроавтобус. Ford от удара опрокинулся.
Пострадавшие — два водителя и четыре пассажира маршрутки, двое из них несовершеннолетние. У одного из водителей диагностированы переломы, у пассажиров, предположительно, закрытые черепно-мозговые травмы.
Ранее в четверг сообщалось, что три человека погибли в массовом ДТП в Ульяновской области.