Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Курске доставлены в больницы

Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Курсе, все пострадавшие доставлены в больницы.

Столкнулись маршрутка Ford и легковой автомобиль Audi, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в ГИБДД, легковой автомобиль ехал за маршруткой, обгонял другую легковушку и на высокой скорости врезался в микроавтобус. Ford от удара опрокинулся.

Пострадавшие — два водителя и четыре пассажира маршрутки, двое из них несовершеннолетние. У одного из водителей диагностированы переломы, у пассажиров, предположительно, закрытые черепно-мозговые травмы.

Ранее в четверг сообщалось, что три человека погибли в массовом ДТП в Ульяновской области.