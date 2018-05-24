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Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Курске доставлены в больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Курсе, все пострадавшие доставлены в больницы.

Столкнулись маршрутка Ford и легковой автомобиль Audi, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в ГИБДД, легковой автомобиль ехал за маршруткой, обгонял другую легковушку и на высокой скорости врезался в микроавтобус. Ford от удара опрокинулся.

Пострадавшие — два водителя и четыре пассажира маршрутки, двое из них несовершеннолетние. У одного из водителей диагностированы переломы, у пассажиров, предположительно, закрытые черепно-мозговые травмы.

Ранее в четверг сообщалось, что три человека погибли в массовом ДТП в Ульяновской области.

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