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Три человека погибли в массовом ДТП в Ульяновской области

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Две легковушки и грузовик столкнулись на трассе Казань–Буинск–Ульяновск. Три пассажира «ВАЗа», включая ребенка, погибли на месте.

По данным ГИБДД, ВАЗ-2114 поворачивал налево, и рядом с ним не выдержал дистанцию ВАЗ-2115. Первый автомобиль в результате столкновения бросило на встречную полосу под грузовик. 40-летняя женщина, 23-летний парень и 10-летний ребенок скончались на месте от полученных травм. Водитель «четырнадцатой» госпитализирован, сообщает 1ul.ru.

По факту ДТП начата проверка.

Как сообщал портал iz.ru, в Тульской области молодой мужчина погиб при столкновении «ВАЗа» и автобуса. Чтобы извлечь тело водителя, спасатели применяли гидравлический инструмент.

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