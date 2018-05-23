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Экс-студент МГИМО получил два года за ДТП с байкером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова. Он обвинялся в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб байкер Аркадий Дымов.

Как сообщил адвокат Дмитрий Рощин, в отношении Юлии Дубовцевой, которая находилась за рулем автомобиля, уголовное дело было прекращено. Защитник добавил, что ранее ее освободили из-под домашнего ареста, передает «РИА Новости». При этом большинство свидетелей ДТП, в том числе и друзья погибшего байкера, не подтвердили вмешательство Смелова в управление автомобиля и возложили вину в аварии на нее, подчеркнул юрист.

ДТП на западе Москвы произошло 26 июня 2017 года в час ночи. По данным следствия, машиной Mercedes управляла 20-летняя жительница Московской области Юлия Дубовцева. Владелец авто, Аркадий Смелов, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что и привело к аварии.

Иномарка на большой скорости сбила мотоциклиста Аркадия Дымова, после чего скрылась с места происшествия. Погибший байкер учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.

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