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Три человека погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Под городом Светлоградом в Ставропольском крае столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

«В 13:25 мск на 10 км дороги Светлоград - Летняя Ставка произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109». В результате сильного удара в ДТП погибли оба водителя, а также пассажир «ВАЗ-2109», - цитирует агентство своего собеседника.

Также в результате ДТП пострадали четыре человека, потерпевшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «девяткой». На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 9 марта в Якутии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса. Погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы.

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