СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом с детьми в Псковской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварии с экскурсионным автобусом, в котором ехали несовершеннолетние. Инцидент произошел в Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи опросили водителя автобуса, взрослых и детей, осмотрели место происшествия. Назначены судмедэкспертизы, пишет сайт kp.ru. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Экскурсионный автобус, ехавший из Пскова в Санкт-Петербург, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург–Невель. Водителю транспортного средства стало плохо во время движения, и он съехал в кювет.

В результате аварии пострадали двое взрослых и 19 детей. Госпитализированы один взрослый и 13 детей.