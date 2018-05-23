Очевидцы сообщили о столкновении маршрутки и легкового авто в Москве

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Москве. По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на Нижегородской улице.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате столкновения пострадали четыре человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 22 мая сообщалось о пяти пострадавших в результате столкновения на Кутузовском проспекте в Москве с участием машины скорой помощи. В момент аварии автомобиль неотложки транспортировала ребенка, в ней находились также три медика. В ДТП помимо «скорой» попали шесть авто.