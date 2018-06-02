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В «новой Москве» сбитую байкером девочку эвакуировали на вертолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мотоциклист сбил ребенка в деревне Софьино. Девочку с различными травмами эвакуировали санитарным самолетом «Московского авиационного центра» (МАЦ).

«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район Красной Пахры, дер. Софьино, где произошло ДТП с участием мотоциклиста, в котором пострадал сам мотоциклист и девочка», — приводит агентство «Москва» сообщение департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На борту пострадавшего ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.

1 июня сообщалось, что внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе в Пятигорске. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась.

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