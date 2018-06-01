Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием машины из кортежа Порошенко

Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием спецавтомобиля. В результате аварии пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщается на сайте полиции.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения».

31 мая «Украинская правда» сообщила, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

Администрация украинского президента заявила, что автомобиль не был частью кортежа.

При этом, по данным издания, в машина ехала впереди автомобиля Порошенко.

«Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, скорая доставила его в больницу», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что оба сотрудника полиции, находившиеся в спецмашине, были трезвые.

«Кроме того, полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения», — добавили в полиции.

В марте автомобиль из кортежа президента Украины сбил пенсионера в центре Киева. Пожилой мужчина взял всю вину на себя.