Груженный нефтью «КамАЗ» опрокинулся на трассе в Татарстане

Грузовой автомобиль «КамАЗ», груженный 20 т нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 июня на автодороге Набережные Челны — Водозабор. Установлено, что 29-летняя жительница Набережных Челнов, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, на перекрестке столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП водитель грузовика перевернулся в кювет. На момент аварии в грузовике находилось около 20 т нефти.

Площадь разлива нефти составила 20 кв. м. В результате аварии пострадал водитель грузовика. Пассажиров иномарки отпустили домой после осмотра медиков, передает ТАСС.