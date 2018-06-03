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Груженный нефтью «КамАЗ» опрокинулся на трассе в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Грузовой автомобиль «КамАЗ», груженный 20 т нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 июня на автодороге Набережные Челны — Водозабор. Установлено, что 29-летняя жительница Набережных Челнов, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, на перекрестке столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП водитель грузовика перевернулся в кювет. На момент аварии в грузовике находилось около 20 т нефти.

Площадь разлива нефти составила 20 кв. м. В результате аварии пострадал водитель грузовика. Пассажиров иномарки отпустили домой после осмотра медиков, передает ТАСС.

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