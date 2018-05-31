Танкер с нефтью врезался в причал в Большом порту Петербурга

В Большом порту Санкт-Петербурга танкер «Капитан Поникаровский», груженный нефтью, врезался в причал. Судно получило пробоину в носовой части выше ватерлинии. Разлива нефтепродуктов не произошло. Обошлось без пострадавших, передает «Интерфакс».

Как уточняет Росморречфлот, инцидент произошел в ночь на четверг, 31 мая. Танкер «Капитан Поникаровский» принадлежит компании «Контур Спб». Он направлялся от причала завода «Северная верфь» в порту Усть-Луга.

Сейчас судно стоит на якоре на рейде Лесного мола. Решается вопрос о его возвращении на причал завода для осмотра специалистами и определения дальнейших действий.

Между тем, источник телеканала «78» в оперативных службах утверждает, что инцидент произошел не с танкером, а бункеровщиком, который предназначен для бункеровки судов во время плавания или в порту.

В мае портал iz.ru сообщал об инциденте на Воронежском водохранилище, когда лодка с детьми едва не попала под теплоход. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. Проверку начали следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.