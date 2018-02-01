Судно под молдавским флагом потерпело бедствие у берегов Крыма

Молдавский сухогруз «Берг» потерпел бедствие у берегов Крыма. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП произошло в ночь на четверг, 1 февраля, около 00:16 на расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда. Бедствие начал терпеть сухогруз «Берг», который следовал из Азовского моря в Турцию и получил повреждения борта. Экипаж заявил, что судно получило пробоину еще на реке Дон, однако обнаружили ее уже в море.

К месту терпящего бедствие в результате полученных повреждений сухогруза, принадлежавшего одной из турецких судовых компаний, направился спасательный катер. В Феодосию были эвакуированы 12 членов экипажа, восемь из которых являются гражданами Украины и еще четверо — Азербайджана. На момент ЧП на борту находилось больше 3 тыс. т груза. Как отмечает телеканал «360», катер со спасенными моряками причалил в порт Феодосии в 2:54, поврежденное судно отбуксировали в феодосийский порт, где оно останется до тех пор, пока его судьбу не решит владелец. Сухогруз находится на плаву, но в него может поступать вода. В настоящее время решается вопрос по откачке воды. Экипаж сухогруза размещен в одном из отелей в Феодосии, медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.

Керченская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства случившегося. Как отмечает ИА «Крыминформ», информация о ЧП зарегистрирована в книге учета сообщений о происшествиях керченского линейного отдела полиции Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Как пишет ТАСС, часто флаг на корме судна отличается от флага государства проживания моряков и судовладельца, это называется хождением под удобным флагом. Так судовладелец распространяет на корабле законодательство страны, под флагом которой ходит судно, даже если у этой страны нет выхода к морю.



