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Крымские пограничники спасли моряков с терпящего бедствие буксира

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Фото: РИА Новости/Юрий Лашов
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Крымские пограничники спасли во время шторма двух моряков с терпящего бедствие буксира в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму.

Инцидент произошел 11 января. Буксир «Голд Фортуна» шел под российским флагом. У судна отказал двигатель, и его начало уносить в открытое море.

При этом сначала моряки попытались починить неисправный двигатель сами. «При подходе к Керченскому проливу обнаружилась неисправность двигателя. Ремонт собственными силами успеха не принес. Сильный ветер и высокая волна не дали возможности встать на якорь», –– рассказали в ФСБ.

Сигнал SOS поступил на пульт пограничной службы в Керчи поздно вечером в четверг.

«К месту происшествия в район мыса Кыз-Аул выдвинулся пограничный катер, где спустя некоторое время поднял на борт двух челнов экипажа», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Обоих моряков доставили в порт Керчь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что буксир шел из Джубгы (Краснодарский край) в Аршинцево (Керчь).

В декабре портал iz.ru сообщал, что польского моряка спасли у берегов острова Реюньон после семи месяцев дрейфа в Индийском океане. Единственным попутчиком поляка на протяжении всего «плавания» был его кот.

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