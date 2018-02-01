Россия откажется от закупки иностранных сухогрузов и танкеров

Российским компаниям придется покупать для коммерческих перево­зок между портами и разведочных работ только суда отечественного производства. Запрет на приобретение иностранных сухогрузов и танкеров предусмотрен поправками в Кодекс торгового мореплавания. Их подготовили в Минпромторге по поручению премьер-министра Дмит­рия Медведева. В ведомстве убеждены, что ограничения ускорят импортозамещение в отрасли и увеличат число заказов для наших верфей.

Правительство намерено с 1 января 2019 года ввести законодательный приоритет использования судов, построенных на отечественных верфях. Соответствующие поправки к Кодексу торгового мореплавания подготовили в Минпромторге, «Извес­тия» ознакомились с содержанием документа.

Поручение внести такие изменения в кодекс дал председатель правительства Дмитрий Медведев в конце декабря прошлого года.

Сейчас российские судовладельцы предпочитают закупать танкеры и сухогрузы на иностранных верфях, отметили в Минпромтоге. Большинство заказов размещается в Южной Корее, Китае и Финляндии, рассказали в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ). За 2012–2017 годы на территорию России ввезено 1116 судов зарубежного производства. Из них 239 предназначены для внутренних водных путей. Остальные 877 — для морских портов. После 2019 года их не придется распродавать. Импортные сухогрузы и танкеры продолжат ходить в России под нашим флагом. В нашей стране за пять лет построили всего 659 судов.

Наши компании предпочитают импортные суда потому, что те дешевле в производстве. А технологии изготовления у иностранных предприятий более передовые, пояснили Минпромторге. Насколько дороже заказывать суда в России, в ведомстве не смогли оценить.

— Разработанный проект федерального закона дает реальную возможность российским предприятиям опровергнуть стереотип о невозможности конкурировать с ведущими мировыми верфями по качеству, цене и срокам строительства судов, — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Там убеждены, что господдержка судостроительной отрасли позволит привлечь новые, в том числе и регулярные заказы на предприятия, расположенные на территории России. Ведь серийное строительство сухогрузов и танкеров позволит снизить их себестоимость. В ведомстве не смогли оценить, насколько вырастет число заказов на наши суда и как сильно упадет их цена.

— Это правильное решение правительства, — посчитали в судостроительной компании «Алмаз». Там пояснили, что себестоимость изготовления судов на отечественных верфях высока потому, что не им хватает загрузки мощностей. Сейчас она составляет не более 40–50% от потенциала, отметили в Минпромторге.

Если судостроительные предприятия смогут прогнозировать свою загрузку, то и цены на корабли снизятся, добавили в «Алмазе». В РПСМ также поддержали инициативу Минпромторга. Объединенная судостроительная корпорация уже давно выступает за введение подобных механизмов в России, рассказал ее представитель.

По оценкам международной транспортно-экспедиторской компании «ALBACOR Shipping», при росте загрузки российских производителей отечественные суда могут быть дешевле зарубежных аналогов, но стоимость перевозок не изменится. Точные цифры в компании дать не смогли.

С 1 февраля этого года при грузовых и пассажирских перевозках, ледокольной проводке, проведении морских ресурсных исследований, разведке и разработке минеральных ресурсов морского дна и его недр можно будет использовать только суда, которые ходят под российским флагом.

Однако это могут быть и суда иностранного производства, если они не зарегистрированы в реестрах других государств. При этом их возраст на дату подачи заявления о госрегистрации в реестре судов не должен превышать 15 лет.

Ограничения, схожие с теми, что предлагают в Минпромторге, уже действуют в некоторых странах мира. Например, в США. Там около ста лет назад приняли закон о торговом флоте. Документом разрешается вести морскую торговлю между портами только построенными в Америке и плавающими под американским флагом судами. При этом они должны как минимум на 75% принадлежать гражданам США. Отменить действие закона можно лишь в целях национальной безопасности или во время крупных ЧП.