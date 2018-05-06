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СК начал проверку видео с едва не попавшей под теплоход лодкой с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку после опубликованного в интернете видео, на котором запечатлено, как лодка с детьми чуть не попала под теплоход. Инцидент произошел на Воронежском водохранилище.

«Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети», — говорится в сообщении ведомства.

Видео с инцидентом разместил в интернете один из пассажиров судна. На нем видно, как лодка с детьми приближается к теплоходу. В итоге экипажу удалось совершить маневр, чтобы не допустить столкновения.

5 мая сообщалось, что теплоход «Белгород» сел на мель на Каме в Татарстане вблизи села Масловка.

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