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Четыре человека погибли в ДТП c автобусом и поездом под Орлом

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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На железнодорожном переезде поезд сбил автобус, инцидент произошел в Орловской области. В результате ДТП четыре человека погибли, девять пострадали.

В автобусе находился коллектив художественной самодеятельности, он направлялся в лагерь.

«Погибли четыре человека, еще девять получили ранения», — передает «Интерфакс» слова источника в экстренных службах Орловской области.

Накануне один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Приморье.

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