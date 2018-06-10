Четыре человека погибли в ДТП c автобусом и поездом под Орлом

На железнодорожном переезде поезд сбил автобус, инцидент произошел в Орловской области. В результате ДТП четыре человека погибли, девять пострадали.

В автобусе находился коллектив художественной самодеятельности, он направлялся в лагерь.

«Погибли четыре человека, еще девять получили ранения», — передает «Интерфакс» слова источника в экстренных службах Орловской области.

Накануне один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Приморье.