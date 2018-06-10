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Семь автомобилей столкнулись в Тюменской области

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком в Тюменской области.

«По предварительным данным, три человека погибли и четыре пострадали в результате данного ДТП», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка МЧС.

По словам собеседника агентства, виновником аварии стал водитель грузовика. Инцидент произошел на 184-м км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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