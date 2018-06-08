Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Приморье

Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на трассе Артем — Находка — Порт Восточный в Приморском крае.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 21-летний водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Noah. На месте скончался пассажир Honda Fit. Другие пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе дети в возрасте 5 и 11 лет.

В ближайшее время по России начнут устанавливать новые дорожные ограждения — цепочки столбов из спрессованного полиэтилена. Отмечается, что это поможет сократить количество ДТП, происходящих из-за выезда водителей на встречную полосу.