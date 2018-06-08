Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности на ж/д переездах

ГИБДД России провела специальные мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Их участниками стали представители местных властей, общественности и железнодорожники.

В ходе акции водителям напомнили, что переезд через железнодорожные пути — наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

В регионах состоялись акции по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды, прошли встречи с водителями и машинистами, которым вручили листовки с правилами безопасного поведения на переездах.

В Красноярском крае, в частности, сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками железной дороги продемонстрировали водителям последствия невнимательности и пренебрежения правил безопасности на железнодорожных переездах: показали фотографии поврежденных автомобилей в результате столкновения с поездами и вручили памятки.

На переездах Читы с наиболее интенсивным автомобильным движением автоинспекторы провели тестирование автомобилистов на знание ПДД, а показавшим хорошие знания водителям организаторы акции вручили призы и тематические буклеты.

Акция под названием «Я в безопасности» проходила в Томской области: через железнодорожный переезд проследовал локомотив, на платформе которого находился трагический символ акции — искореженный в дорожно-транспортном происшествии автомобиль.

С начала 2018 года на переездах произошло 88 ДТП, в которых погибли 29 и получили ранения 98 человек. Причиной в большинстве случаев стали грубейшие нарушения ПДД.