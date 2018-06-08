Прямой эфир

Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности на ж/д переездах

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД России провела специальные мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Их участниками стали представители местных властей, общественности и железнодорожники.

В ходе акции водителям напомнили, что переезд через железнодорожные пути — наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

В регионах состоялись акции по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды, прошли встречи с водителями и машинистами, которым вручили листовки с правилами безопасного поведения на переездах.

В Красноярском крае, в частности, сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками железной дороги продемонстрировали водителям последствия невнимательности и пренебрежения правил безопасности на железнодорожных переездах: показали фотографии поврежденных автомобилей в результате столкновения с поездами и вручили памятки.

На переездах Читы с наиболее интенсивным автомобильным движением автоинспекторы провели тестирование автомобилистов на знание ПДД, а показавшим хорошие знания водителям организаторы акции вручили призы и тематические буклеты.

Акция под названием «Я в безопасности» проходила в Томской области: через железнодорожный переезд проследовал локомотив, на платформе которого находился трагический символ акции — искореженный в дорожно-транспортном происшествии автомобиль.

С начала 2018 года на переездах произошло 88 ДТП, в которых погибли 29 и получили ранения 98 человек. Причиной в большинстве случаев стали грубейшие нарушения ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом
Число погибших в ДТП в Иркутской области увеличилось до трех

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017