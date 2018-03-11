Поезд протаранил автомобиль в Нижегородской области

Один человек погиб в результате столкновения поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

ДТП произошло на железнодорожном переезде 23-го км участка Заволжье — Нижний Новгород.

«Произошел наезд пригородного поезда № 6411 на легковой автомобиль «Киа Рио». В результате ДТП смертельно травмирован водитель легкового автомобиля», –– говорится в сообщении.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем Kia.

Машинист заметил выехавший на переезд автомобиль и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло», –– добавили в пресс-службе.

6 марта сообщалось, что в американском штате Пенсильвания поезд столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим более 22 т раствора соляной кислоты.