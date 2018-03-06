В США поезд врезался в грузовик с соляной кислотой

В американском штате Пенсильвания поезд столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим более 22 т раствора соляной кислоты. Об этом сообщает телеканал WPXI-TV.

Инцидент произошел в округе Вашингтон. В результате аварии произошел разлив кислоты, потребовалась эвакуация людей из 15 близлежащих домов. На данный момент ведутся работы по недопущению попадания кислоты в находящуюся неподалеку реку.

Сообщается об 11 пострадавших, трое из них госпитализированы, в том числе водитель грузовика, о его состоянии не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.