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Россиянка погибла в ДТП с мусоровозом в США

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Фото: Windsor police
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Гражданка России погибла в результате ДТП в американском городе Виндзор (штат Коннектикут). Об этом сообщил телеканал NBC.

Авария произошла 7 февраля.

За рулем автомобиля находился 33-летний москвич Павел Ковальчук. Также в салоне была 41-летняя Татьяна Веденцова.

Их машина столкнулась с мусоровозом на трассе 305 лоб в лоб.
Россияне получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу Хартфорда. Позже женщина скончалась. В США они прибыли в командировку.

Водитель мусоровоза серьезно не пострадал.

Власти начали расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия. В тот день в Коннектикуте шел дождь со снегом.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что один человек погиб при столкновении тепловоза и легкового автомобиля ВАЗ-2107 в Курской области.

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