Украинец попытался въехать в Польшу в туалете поезда

Житель Львовской области попытался пересечь украинско-польскую границу, спрятавшись в туалете поезда, который направлялся в Краков.

Мужчина был задержан, но после его отпустили, передает РЕН ТВ.

На суд житель Львовской области не явился, однако написал заявление, в котором признал вину. Судья назначил самое мягкое наказание по данному правонарушению — штраф в 1,7 тыс. гривен (примерно 3,6 тыс. рублей).

В ноябре украинские таможенники задержали на пункте пропуска «Ягодин» в Волынской области мужчину, который пытался провезти через границу с Польшей 12 кг камней, похожих на янтарь.