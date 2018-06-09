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Три женщины и ребенок погибли в сорвавшемся в пропасть автобусе в Грузии

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Фото: Depositphotos
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате аварии с экскурсионным микроавтобусом в Грузии в субботу, 9 июня. Пострадал еще 21 пассажир, в том числе 12 детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Трагедия произошла утром, когда автобус вез школьников из Тбилиси на экскурсию в Кахетии. Он сорвался в пропасть в районе Гомборского перевала. Погибли три женщины и ребенок.

По словам источников, дети и их родители ехали друг за другом в разных микроавтобусах. Очевидцы ДТП попытались оказать первую помощь пострадавшим. Кроме того, на место происшествия оперативно прибыли медики.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, которое повлекло смерть двух и более человек.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, сообщает сайт kp.ru.

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