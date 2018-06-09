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В Польше разбился украинский легкомоторный самолет

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту польского города Жешув.

Самолет потерпел крушение во время захода на посадку. В результате инцидента три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии вертолетом скорой помощи был доставлен в госпиталь, пишет «Федеральное агентство новостей».

Из-за происшествия посадка круизного самолета из Варшавы была отменена. Также в аэропорт города Краков было перенаправлено следовавшее в Жешув воздушное судно из Лондона.

7 июня легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Инцидент произошел на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный.

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