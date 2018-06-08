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Самолет Virgin Australia вынужденно сел из-за угроз пассажирки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет авиакомпании Virgin Australia совершил вынужденную посадку в аэропорту Аделаиды (штат Южная Австралия) из-за угроз одной из пассжирок воздушного судна.

Как сообщает телеканал ABC, спустя час полет одна из пассажирок рейса Мельбурн – Перт заявила, что плохо себя чувствует. Она потребовала незамедлительно посадить самолет, угрожая начать убивать людей. Самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Аделаиды, где нарушительницу порядка задержали сотрудники правоохранительных органов.

После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и прибыл в Перт с многочасовым опозданием.

Представитель авиаперевозчика подтвердила информацию о вынужденной посадки, уточнив, что решение было принято из-за «пассажира, который вел себя деструктивно». В результате инцидента никто не пострадал.

 

2 апреля пассажиры летевшего из Стамбула в Москву самолета скрутили авиадебошира, который вел себя неадекватно во время посадки лайнера.

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