Пассажирский самолет аварийно сел в Коми из-за неполадок с двигателем
Аварийную посадку в аэропорту города Усинск, Республика Коми совершил самолет Embraer компании «Комиавиатранс».
«Летевший из Воркуты в Сыктывкар самолет Embraer совершил аварийную посадку, приземлился в Усинске в 16:30 мск», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.
На борту самолета находились 46 пассажиров и четыре члена экипажа. Отмечается, что никто не пострадал, пассажиров разместили в аэропорту. Причиной незапланированной посадки стала вибрация одного из двигателей. Росавиация займется расследованием причин инцидента.
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Публикация от Александр (@sas131) 7 Июн 2018 в 7:19 PDT
В аэропорту Усинска сообщили, что пассажиров доставят далее по маршруту в Сыктывкар ближе к полуночи. Предварительно вылет резервного блрта назначен на 23:30, лайнер прилетит из Москвы.
Накануне самолет авиакомпании «Ямал» Sukhoi Superjet столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Салехарда, ЯНАО. На борту лайнера, следовавшего из аэропорта Домодедово, находились 33 пассажира и 4 члена экипажа — никто не пострадал.