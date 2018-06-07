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Пассажирский самолет аварийно сел в Коми из-за неполадок с двигателем

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Аварийную посадку в аэропорту города Усинск, Республика Коми совершил самолет Embraer компании «Комиавиатранс».

«Летевший из Воркуты в Сыктывкар самолет Embraer совершил аварийную посадку, приземлился в Усинске в 16:30 мск», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

На борту самолета находились 46 пассажиров и четыре члена экипажа. Отмечается, что никто не пострадал, пассажиров разместили в аэропорту. Причиной незапланированной посадки стала вибрация одного из двигателей. Росавиация займется расследованием причин инцидента.

В аэропорту Усинска сообщили, что пассажиров доставят далее по маршруту в Сыктывкар ближе к полуночи. Предварительно вылет резервного блрта назначен на 23:30, лайнер прилетит из Москвы.

Накануне самолет авиакомпании «Ямал» Sukhoi Superjet столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Салехарда, ЯНАО. На борту лайнера, следовавшего из аэропорта Домодедово, находились 33 пассажира и 4 члена экипажа — никто не пострадал.

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