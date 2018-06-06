Sukhoi Superjet столкнулся с птицами при посадке в Салехарде

Самолет авиакомпании «Ямал» Sukhoi Superjet с пассажирами на борту столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Салехарда (ЯНАО).

На борту лайнера, следовавшего из аэропорта Домодедово, находились 33 пассажира и 4 члена экипажа, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«В ходе осмотра воздушного судна повреждений не обнаружено, вследствие чего самолет смог выполнить следующий рейс», — добавили в компании.

Тем не менее, из-за происшествия рейс по маршруту Салехард–Домодедово пришлось задержать более чем на два часа.

Похожий инцидент произошел 3 июня с самолетом «Азербайджанских авиалиний». Лайнер, следовавший из Стамбула в Баку, во время полета столкнулся с птицей, из-за чего был вынужден вернуться в международный аэропорт Ататюрка.