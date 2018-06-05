Пассажиры выпрыгнули из самолета из-за шутки про бомбу

Пассажиры лайнера тайской авиакомпании Lion Air выпрыгнули на крыло воздушного судна из-за шутки про бомбу в салоне.

Как передает портал AsiaOne, инцидент произошел в одном из аэропортов Индонезии. Один из пассажиров после ссоры с бортпроводниками сообщил о бомбе в салоне лайнера.

Стюардессы сообщили об инциденте пилоту и попросили всех сохранять спокойствие, однако один из пассажиров выбил дверь аварийного выхода и спрыгнул на крыло, чем спровоцировал панику в салоне. В результате произошедшего десять человек получили травмы, в том числе переломы.

По словам управляющего аэропорта, зачинщик инцидента был арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.