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Пассажиры выпрыгнули из самолета из-за шутки про бомбу

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Фото: Global Look Press/Agung Kuncahya B
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Пассажиры лайнера тайской авиакомпании Lion Air выпрыгнули на крыло воздушного судна из-за шутки про бомбу в салоне.

Как передает портал AsiaOne, инцидент произошел в одном из аэропортов Индонезии. Один из пассажиров после ссоры с бортпроводниками сообщил о бомбе в салоне лайнера.

Стюардессы сообщили об инциденте пилоту и попросили всех сохранять спокойствие, однако один из пассажиров выбил дверь аварийного выхода и спрыгнул на крыло, чем спровоцировал панику в салоне. В результате произошедшего десять человек получили травмы, в том числе переломы.

По словам управляющего аэропорта, зачинщик инцидента был арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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