Самолет совершил аварийную посадку на автодороге в Польше

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, передает RT со ссылкой на польский сайт RMF24.

Инцидент произошел на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный. Пострадавших нет.

По данным местных СМИ, у воздушного судна, принадлежащего местной авиашколе, отказал двигатель. Локация приземления самолета находилась недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка.

Местная спасательная служба выдвинула версию о возможной утечке топлива. Кроме ведомства, инцидентом занимается комиссия по расследованию авиапроисшествий.

1 июня вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области. СК через свой канал в мессенджере «ТамТам» сообщил, что причиной инцидента могло стать попадание птицы в двигатель.