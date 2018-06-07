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Самолет совершил аварийную посадку на автодороге в Польше

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Фото: twitter.com/rmf24.pl
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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, передает RT со ссылкой на польский сайт RMF24. 

Инцидент произошел на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный. Пострадавших нет.

По данным местных СМИ, у воздушного судна, принадлежащего местной авиашколе, отказал двигатель. Локация приземления самолета находилась недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка. 

Местная спасательная служба выдвинула версию о возможной утечке топлива. Кроме ведомства, инцидентом занимается комиссия по расследованию авиапроисшествий. 

1 июня вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области. СК через свой канал в мессенджере «ТамТам» сообщил, что причиной инцидента могло стать попадание птицы в двигатель.

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