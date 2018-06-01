Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Омском

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области, сообщает региональный главк МЧС.

ЧП произошло в 10:54 по местному времени (7:54 по мск) в селе Петровка под Омском. На борту находилось 5 человек, пострадавших нет.

Последствия аварии ликвидируют 11 человек и 3 единицы техники.

Как указывает СК в своем канале в мессенджере «ТамТам», причиной аварийной посадки Ми-8 могло стать попадание птицы в двигатель.

Также следователи установили повреждение передней стойки, топливного бака, несущего винта и фюзеляжа воздушного судна.

Похожий инцидент произошел накануне в Якутске. Самолет Ан-24 совершил посадку с поврежденными шасси. На борту находилось 32 человека.