Налог на самостоятельность

Иорданию в последние дни потрясли многотысячные протесты против экономической политики властей. Выступления уже привели к отставке премьер-министра Хани аль-Мульки, однако напряженность пока не сходит на нет. Казалось бы, речь идет сугубо о внутренних процессах, однако многие аналитики уже провели параллели с тем, как начиналась в свое время «арабская весна», и всерьез говорят о том, что причину демонстраций надо искать не в самом королевстве, а, как ни странно это прозвучит, в Иерусалиме. Портал iz.ru разбирался, какие факторы — внутренние и внешние — дестабилизируют обстановку в королевстве.

Непопулярные меры

По Амману и ряду других городов Иордании прокатилась волна многотысячных митингов. Причиной тому послужил рассматриваемый властями законопроект о повышении подоходного налога, а также рост цен, в том числе на топливо и электричество. А 6 июня в стране прошла всеобщая забастовка, к которой ранее призвали профсоюзы.

Непопулярные экономические меры, которые принимает руководство в Аммане, во многом продиктованы Международным валютным фондом (МВФ). Еще в 2016 году иорданские власти в рамках стремления сократить бюджетный дефицит заключили с МВФ соглашение о выделении им кредита в размере $723 млн в течение трех лет. В обмен они обязались сократить субсидии на некоторые товары, а также повысить цены и налоги.

м1 Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки ушел в отставку Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

Примечательно, что о начале реализации этих мер источники в королевстве сообщали еще в январе, однако ситуация по-настоящему обострилась только сейчас. Людей не остановил даже священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого обычно существующие противоречия, наоборот, до поры до времени ослабляются. Народное недовольство привело к тому, что премьер-министр Хани аль-Мульки ушел в отставку. Ему на смену пришел Омар ар-Раззаз, который в предыдущем правительстве занимал пост министра образования. Новый глава кабинета уже пообещал отозвать скандальный законопроект о налоговой реформе.

Вместе с тем король Абдалла II ранее призвал к «всеобщему национальному диалогу» по вопросу налогового законодательства. Кроме того, источники в Иордании дают понять, что экономические преобразования неизбежны, хотя власти будут просить МВФ предоставить больше времени на их проведение.

Спонсоры и иждивенцы

Иордания, в отличие от ряда своих соседей, не может похвастаться сильной экономикой. Страна испытывает серьезный дефицит природных ресурсов, прежде всего энергоносителей, а потому вынуждена импортировать их из-за рубежа. В королевстве сохраняется высокий уровень безработицы. При этом Иордания во многом зависит от иностранной помощи. Ее предоставляют прежде всего такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

м2 Столица Иордании — город Амман Фото: REUTERS/Ammar Awad

Еще несколько лет назад иорданскому руководству удавалось обеспечивать экономический рост, однако глобальные кризисы и региональные конфликты не могли не отразиться на ее положении. Особенно это касается конфликта в соседней Сирии, откуда в королевство хлынули сотни тысяч беженцев. По данным ООН, в феврале этого года их насчитывалось около 657 тыс. человек. А согласно недавнему заявлению главы МИДа страны Аймана Сафади, Иордания приняла на своей территории 1,3 млн вынужденных переселенцев. Всё это заставило власти в Аммане вложить немало сил и — главное — средств в их обустройство. Примерно 140 тыс. беженцев разместили в лагерях, 46 тыс. выдали разрешение на работу.

По следам других

Нынешняя ситуация в Иордании чем-то напоминает Тунис конца 2010 года. Именно с этой североафриканской страны началась так называемая «арабская весна». Тогда поводом к началу демонстраций, закончившихся бегством президента Зина аль-Абидина Бен Али, послужило публичное самосожжение торговца фруктами Мухаммеда Буазизи. А спустя всего несколько месяцев волнениями были охвачены многие страны Большого Ближнего Востока.

При этом ряд аналитиков как в самом регионе, так и в России, в том числе столь маститые, как Евгений Примаков, утверждали, что речь идет сугубо о внутренних процессах, причина которых заключается в плохом экономическом положении населения, безработице, отсутствии социальных лифтов, коррупции и несменяемости власти. Как вскоре показали примеры Египта, Ливии, Йемена, Сирии, да и ряда других стран, внутренние проблемы были лишь основной для внешнего вмешательства, а народное недовольство использовалось третьими государствами сугубо для достижения своих целей.

Теперь и король Иордании Абдалла II, комментируя ситуацию с протестами, среди прочего обмолвился, что «на нас повлияла наша позиция в регионе». По его словам, не каждому нравится тот курс, который Амман проводит на Ближнем Востоке. При этом ранее, в январе этого года, монарх был более предметен.

м3 Протесты в Аммане Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Наше экономическое положение и давление (которому мы подвергаемся — iz.ru) объясняются нашей политической позицией. Нам неоднократно посылали сигналы: следуйте за нами в вопросе Иерусалима, и мы снизим (давление) на вас, — говорил тогда Абдалла II.

Следует пояснить, что король Иордании является хранителем святых мест священного города и одним из главных критиков переноса туда американского посольства из Тель-Авива. Очевидно, что не согласен он и с американским планом по преодолению палестино-израильского конфликта. Документ хоть и не был обнародован, но определенные утечки уже просочились в прессу.

Страсти по Иерусалиму

Напомним, что с приходом к власти американский президент Дональд Трамп замахнулся ни много ни мало на то, чтобы урегулировать палестино-израильский конфликт. Но пошел он, прямо скажем, далеко не самым привычным для всех путем. Вместо филигранной дипломатической работы, к чему давно привык регион, он в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля, хотя статус города является одним из ключевых разногласий.

Всё это не мешает Вашингтону разрабатывать план по преодолению многолетнего кризиса. С этой целью зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, а также спецпредставитель американского президента на международных переговорах Джейсон Гринблатт на протяжении последних месяцев проводят консультации с основными заинтересованными игроками. Как ожидается, США опубликуют свой план в самое ближайшее время.

м4 В декабре 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Но уже сейчас арабские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что проект этого документа вызвал серьезные разногласия между Иорданией и Саудовской Аравией, которые диаметрально разошлись в его оценках. Случайно или нет, но в этом году Эр-Рияд заморозил выплату $250 млн, которые намеревался перевести Амману.

Признаки еще большего обострения в отношениях между двумя странами появились после того, как в мае этого года США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этот шаг вызвал волну недовольства и протестов не только в самой Палестине, но и во всем исламском мире, в том числе и Иордании. Спустя несколько дней после этого события по инициативе Турции в Стамбуле прошел экстренный саммит Организации исламского сотрудничества, куда приехал лично король Абдалла II. И в рамках этого мероприятия иорданский монарх сделал на первый взгляд несущественный, но в то же время беспрецедентный жест: он пожал руку президенту Ирана Хасану Роухани. В каком-то смысле это стало дипломатической пощечиной Саудовской Аравии, для которой Тегеран — один из главных соперников, если не сказать врагов, в регионе.

Опасные планы

До тех пор, пока США не обнародуют свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта, можно только гадать, что именно могло не понравиться иорданским властям в тех выкладках, которые американские представители — сами или через посредников — донесли до руководства в Аммане.

По сообщениям ряда СМИ, Вашингтон предлагает окончательно закрыть вопрос о статусе Иерусалима и сохранить полный контроль над городом за Израилем. В свою очередь, Палестина должна получить новую столицу, коей называют город Абу Дис. Уже сам этот факт мог вызвать гнев у Абдаллы II.

Между тем в прессе появилась и другая информация: конфликт американцы намерены решать на территории третьей страны. Проще говоря, выселить в нее палестинцев. Как несложно догадаться, такой страной видят именно Иорданию, больше половины населения которой и так составляют выходцы из Палестины. К слову, даже жена Абдаллы II королева Рания имеет палестинское происхождение.

Если такие положения действительно содержатся в американском плане, то Вашингтон, по сути, не привнесет ничего нового. Разговоры о таком варианте урегулирования конфликта с Израилем идут не первый год, в том числе, кстати, и в России. Однако дальше академической среды подобные предложения не выходили, и Москва по-прежнему настаивает на создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме — в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Между тем Амману сейчас приходится расплачиваться за самостоятельность и не питать особых надежд на внешнюю помощь (хотя, например, в Ираке на днях заявили о готовности поставлять соседу углеводороды на льготных условиях или даже бесплатно). Как показали события последних лет на Ближнем Востоке, цена возможности проводить суверенный курс может быть очень высокой. А цепочка событий начинается как раз с протестов и требований проведения экономических преобразований.